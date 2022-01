Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h16.



IVANIR SOARES DE MELLO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





YOSHITI HAMA - 86 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DOROTY MISAEL TURATO - 89 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DOMINGOS SOARES NETO - 51 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JACIRA CANDIDO BUENO - 84 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ILES BATISTA DE CARVALHO - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório: 10:00

Local do Velório: RUA JORGE RIBEIRO 66 CONJUNTO SÃO LOURENÇO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





IVAN RESENDE - 87 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 28/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OTACISO FARIAS - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELSO ANTONIO ROSSI - 86 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIONIZIO XAVIER - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ARDIRA MASYO GUNJI NAKAYAMA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





IEDA IZABEL CANCIAN ENGHOLM - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





RUBENS JOSE DA SILVA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA DE LIMA BENTO - 62 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JESUS SIMOES RODRIGUES - 76 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DANIEL LEMES DA SILVA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ALVES PAULINO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ALAYDE GUERRERO ELIAS EID - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





EMILIA DO NASCIMENTO - 100 anos - LORENA - SP

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ALCIDES ROBERTO KUSTER - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: RUA BELO HORIZONTE 1236 (IGREJA)

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 16H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO BENTO DE JESUS - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JURANDI DOS SANTOS PEREIRA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FLORIPES BIOTTO CRUCIOL - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





ADAO FREIRE - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/01/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS