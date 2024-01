Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 11h25 deste domingo (28).







ANDRE DANELLI - 55 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ANISIA FERREIRA DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



CARMELITA ROSA ALVES NEREZ - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório: 28/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO



CLEBER ROBERTO PONTES - 46 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório: 28/01/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO



GERALDO GREGORIO DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:



JOAO ROBERTO PINHEIRO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ROBERTO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/01/2024

Data e Horário do Velório: 28/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/01/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO