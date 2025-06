Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h49 deste sábado (28).





AROLDO MARQUES DE ALCANTRA - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





BENEDITO LUCAS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório: 28/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ELI PADOVANI - 65 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO-PR

Situação:

JOAO ROBERTO - 69 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TOMAZINA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TOMAZINA-PR

Situação:

KESNER YURI GONCALVES - 1 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório: 28/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 28/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MARCELO DE AGOSTINI - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório: 28/06/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA - 72 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATIGUA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: QUATIGUA-PR

Situação:

MARIA LUIZA DE ANDRADE SOUZA - 66 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BARRA DO JACARE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BARRA DO JACARE-PR

Situação:

MAXIMOS WADIH EL ADAS - 85 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





XEL ALVES PEREIRA - 71 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA-PR



