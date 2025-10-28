Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta terça-feira (28).





APARECIDA PEREIRA SIDALIA ZAMAIA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

MARCELO ARAUJO CAMILO - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANASTACIA MARIA DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório: 27/10/2025 - 21:00

Local do Velório: R:CLAUDETE DE SOUZA ,1195 - IG.ASSEMB.DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANNA ALVES SANCHES - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





EIKUKO NAKANE - 92 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELZA LANZIANI JANEIRO - 82 anos - MARINGÁ/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PARANAVAÍ -PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EROS GAJARDONI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO



