Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta terça-feira (28).
APARECIDA PEREIRA SIDALIA ZAMAIA - 86 anos - LONDRINA/PR
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Falecimento em: 28/10/2025
Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MARCELO ARAUJO CAMILO - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/10/2025
Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ANASTACIA MARIA DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório: 27/10/2025 - 21:00
Local do Velório: R:CLAUDETE DE SOUZA ,1195 - IG.ASSEMB.DE DEUS
Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANNA ALVES SANCHES - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
EIKUKO NAKANE - 92 anos - ASSAÍ/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELZA LANZIANI JANEIRO - 82 anos - MARINGÁ/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PARANAVAÍ -PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
EROS GAJARDONI - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO