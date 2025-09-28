Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h15 deste domingo (28).





JOAO ARMELIN - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARCIA CRISTINA DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SEBASTIANA BARBINO DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: PREPARANDO

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS JESUS - 46 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 27/09/2025

Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE ASSAI

Situação: VELANDO