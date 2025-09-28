Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h15 deste domingo (28).
JOAO ARMELIN - 65 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARCIA CRISTINA DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
SEBASTIANA BARBINO DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA
Situação: PREPARANDO
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS JESUS - 46 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 27/09/2025
Data e Horário do Velório: 28/09/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO DE ASSAI
Situação: VELANDO
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.