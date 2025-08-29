Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h03 desta sexta-feira (29).









ADIR BATISTA DE SOUZA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE IVAIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

APPARECIDA DISPERO ABRUNHOSA - 87 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:

CLEIDE LUCAS GABRIEL - 52 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

IRANDI VIOTTO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOAO YAMAMOTO PEREIRA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOSE DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA LUIZA PEREIRA - 82 anos - ORIENTE/SP

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARILIA-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MARILIA-SP

Situação:

SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA - 82 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 29/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAPIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAPIRA-PR

Situação:





AMERICO PERAS ROCHA - 73 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDRE BUENO GAINO - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 18:00

Local do Velório: IG.PALAVRA DE DEUS -R:LINDALVA SILVA BASSETO ,875 - ALTO BOA

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BALTAZAR DOS REIS - 62 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Situação:





CELINA PORTO DE BRITO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: