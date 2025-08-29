Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h03 desta sexta-feira (29).
ADIR BATISTA DE SOUZA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
APPARECIDA DISPERO ABRUNHOSA - 87 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE-PR
Situação:
CLEIDE LUCAS GABRIEL - 52 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRANDI VIOTTO - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOAO YAMAMOTO PEREIRA - 55 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA LUIZA PEREIRA - 82 anos - ORIENTE/SP
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MARILIA-SP
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MARILIA-SP
Situação:
SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA - 82 anos - JAPIRA/PR
Falecimento em: 29/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAPIRA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JAPIRA-PR
Situação:
AMERICO PERAS ROCHA - 73 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANDRE BUENO GAINO - 37 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 18:00
Local do Velório: IG.PALAVRA DE DEUS -R:LINDALVA SILVA BASSETO ,875 - ALTO BOA
Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
BALTAZAR DOS REIS - 62 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO-PR
Situação:
CELINA PORTO DE BRITO - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: