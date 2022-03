Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h55.



ORLANDO GUADANHIM - 94 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADILSON APARECIDO MIGUEL - 49 anos - IBAITI

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLEBERSON GOMES DA SILVA - 43 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUZENIRA BERNARDO DE SENA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE VIEIRA DOS SANTOS - 64 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NM - KAMILA ADAMA DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOSE DE JESUS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





EUNICE TEODORO DE MELO MONTECELLI - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS - 45 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO





NIVALDO FREDERICO - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 11H30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO MARINGÁ



LUIZ DOS SANTOS CRISTINO - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





DAVID ELPIDIO MACEDO JUNIOR - 68 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS





MARIA MADALENA MOREIRA LUIZ - 66 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





JOSE ALBINO DOS SANTOS - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 29/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





NELSON BORGES - 85 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNÉLIO PROCÓPIO





APARECIDO DE SOUZA BENEDITO - 50 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA