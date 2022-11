Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







AGOSTINHO SILVERIO DIAS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:

JOSE DE ANDRADE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/11/2022

Data e Horário do Velório: 29/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





NELSON CUROTTO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

RICHARD TRUE HOVGESEN - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/11/2022

Data e Horário do Velório: 29/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIA NAIRCE MONTEVERDE DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório: 29/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO APARECIDO DE ASSUNÇAO - 66 anos - SAO JOSE DA BOA VISTA /PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO JOSE DA BOA VISTA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: