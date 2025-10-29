Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quarta-feira (29).





AURORA BASILIO CORREA - 0 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA INEZ STELLA DE LIMA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





SILVANA BOIANI PIVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ZELIA ELHA PIRES DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IG. CAT. AV. JOSE RODRIGUES MATINS 633

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADILSON APARECIDO MARCELINO - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANTONIO BALECO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



