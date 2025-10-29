Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quarta-feira (29).
AURORA BASILIO CORREA - 0 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA INEZ STELLA DE LIMA - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
SILVANA BOIANI PIVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ZELIA ELHA PIRES DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IG. CAT. AV. JOSE RODRIGUES MATINS 633
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ADILSON APARECIDO MARCELINO - 44 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/10/2025
Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ANTONIO BALECO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/10/2025
Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO