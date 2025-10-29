Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 28 e 29 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
29 out 2025 às 08:25

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quarta-feira (29).


AURORA BASILIO CORREA - 0 anos - IBIPORÃ/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade


MARIA INEZ STELLA DE LIMA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Publicidade

Situação: VELANDO


SILVANA BOIANI PIVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


ZELIA ELHA PIRES DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IG. CAT. AV. JOSE RODRIGUES MATINS 633

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ADILSON APARECIDO MARCELINO - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


ANTONIO BALECO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2025

Data e Horário do Velório: 28/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação: VELANDO


Acesf Acesf de Londrina Falecimentos obituário Obituário Londrina obituários
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas