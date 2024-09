Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de setembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h32 deste domingo (29).







BENEDITA DOS SANTOS LEITE - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

LARISSA VITORIA RITA DE OLIVEIRA - 4 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DANIEL DOS SANTOS - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA PURCINA CARDOZO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 09:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS-RUA ACHIRO KAWASAKI,202

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





MIGUEL AUGUSTO LUIZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





OSVALDO DESTEFANI - 85 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AIRTON MEDUNA PIOLI - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CURITIBA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DELANI LEMOS DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ELISA SUE NAGABE PAGHIOTTO - 0 anos - MARIALVA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACI DE LOURDES RODRIGUES TEODORO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOANA AGRIPINA HERNANDES GUIDO - 84 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE ALFREDO SUTIL QUINA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 17:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





JOSE DIONIZIO DE PAIVA - 86 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ ANTONIO TEIXEIRA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA RITA DE OLIVEIRA SANTOS - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - BRUNA FERNANDA CRUZ FRANCISCO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR SEM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ODAIR LOCATELLI - 62 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PEDRO FELIPE DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AGENOR HONORIO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ANA ROSA BERNARDO MOREIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/08/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANDREA CRISTINA DE CARVALHO - 54 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 17:00

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDO DONIZETTI MARTINS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ARTHUR SANCHES GRECO - 4 anos - DRACENA/SP

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AYLA STEFANZUK RODRIGUES (RN DE THAYLA EDUARDA STEFANZUK) - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: APUCARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - 76 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLAUDIA MARIA COVRE DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CRISPINA ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO - 67 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





DRIELLY TATIANE SELLETI BEZERRA DA SILVA - 39 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EDSON LUIZ DANIEL - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





HELENA YUKIKO FUKUJI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JOAO PEREIRA GUIMARAES - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/08/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE CARLOS DE CAMARGO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LAURA DE JESUS LOPES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 06:00

Local do Velório: IGR. SAO CRISTOVAO, RUA JOSE TERUO SAITO ESQ. COM RUA NICOLA

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LIVIA SOBRINHO DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





LUIZ MICHELLETTI - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MAGDALENA DUCCA MACEDO - 90 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MANOEL LOPES DA SILVA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 08:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. GASPAR DUTRA 950 CAFEZAL II

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 63 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA PAULINA MACHADO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





NICOLLY GABRIELLY RODRIGUES FELIX - 15 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ABATIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROGERIO ALVES SILVA - 47 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SADAKITI WADA - 87 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SANDRA TEREZINHA VIAN - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





SERGIO ANTONIO DA CONCEICAO - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 13:30

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





THAILA EDUARDA STEFANZUK - 26 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: APUCARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





YOSHIKO OKAMOTO SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 28/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





YOSHIMITI OGATA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 09:00

Local do Velório: R. PORTO ALEGRE 600 - TEMPLO BUDISTA HONPA

Data e Horário do Sepultamento: 28/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





CATARINA DA SILVA COMAS - 78 anos - CANDIDO MOTA/SP

Falecimento em: 26/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ELIANE PAULINO DOS SANTOS - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/09/2024

Data e Horário do Velório: 27/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO