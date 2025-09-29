Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (29).
CATARINA FERREIRA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/09/2025
Data e Horário do Velório: 29/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
LEILA DAHER VALENTINI - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/09/2025
Data e Horário do Velório: 29/09/2025 - 09:30
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 13:30
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE ANDIRA
Situação: PREPARANDO
ACIR DE QUADROS - 81 anos - CANDIDO DE ABREU/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTHONY AUGUSTO VEIGA DE ANDRADE - 0 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CRISTIANE PAULO DE JESUS - 46 anos - ANDIRA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELZIRA BALSON MARTINS - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
EURIDICE SILVEIRO DE LIMA - 84 anos - ASTORGA/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FUSAE TERADA NIMI - 92 anos - URAI/PR
Falecimento em: 28/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: