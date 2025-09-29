Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (29).





CATARINA FERREIRA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2025

Data e Horário do Velório: 29/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LEILA DAHER VALENTINI - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2025

Data e Horário do Velório: 29/09/2025 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2025 - 13:30

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE ANDIRA

Situação: PREPARANDO





ACIR DE QUADROS - 81 anos - CANDIDO DE ABREU/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTHONY AUGUSTO VEIGA DE ANDRADE - 0 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CRISTIANE PAULO DE JESUS - 46 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELZIRA BALSON MARTINS - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EURIDICE SILVEIRO DE LIMA - 84 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FUSAE TERADA NIMI - 92 anos - URAI/PR

Falecimento em: 28/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



