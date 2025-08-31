Lista de falecimentos dos dias 29 a 31 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h03 desta sexta-feira (29).





HONORIA GOMES ALVES DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA RIBEIRO DIAS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

MARIA CRISTINA RUZ CAPUTI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





NEUSA CRISTINA DE AZEVEDO - 70 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ADOLFO JOSE DE FARIA - 82 anos - LONDRINA/PRFalecimento em: 30/08/2025



Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 47 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALZIRA PAULA DOS SANTOS DINIZ - 80 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

APARECIDA GARCIA DUARTE - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BATISTA MAGRINELLI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

CACILDA ALVES DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBE

Situação: VELANDO





EUDOXIA STARODUMOFF SALVADOR DE CAMARGO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO

FARIDE ALVES DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 30/08/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





IVETE MARCO ANTONIO ALVES - 68 anos - RANCHO ALEGRE/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO CANDIDO RODRIGUES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA MARTINS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA ROSSINI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NEUSA SETSUKO GOMI - 73 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 11:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SUELY FAGUNDES LOPES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 08:00

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação: SEPULTADO





VERGILIO REGINATO - 69 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUAPIRAMA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUAPIRAMA-PR

Situação:





ZELIA CRISTINA GONÇALVES - 67 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 30/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



