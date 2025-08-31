Lista de falecimentos dos dias 29 a 31 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h03 desta sexta-feira (29).
HONORIA GOMES ALVES DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA APARECIDA RIBEIRO DIAS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MARIA CRISTINA RUZ CAPUTI - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 20:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
NEUSA CRISTINA DE AZEVEDO - 70 anos - SALTO DO ITARARE/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADOLFO JOSE DE FARIA - 82 anos - LONDRINA/PRFalecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 47 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ALZIRA PAULA DOS SANTOS DINIZ - 80 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
APARECIDA GARCIA DUARTE - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BATISTA MAGRINELLI - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
CACILDA ALVES DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBE
Situação: VELANDO
EUDOXIA STARODUMOFF SALVADOR DE CAMARGO - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
FARIDE ALVES DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 30/08/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
IVETE MARCO ANTONIO ALVES - 68 anos - RANCHO ALEGRE/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOAO CANDIDO RODRIGUES - 55 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MARIA APARECIDA MARTINS - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA APARECIDA ROSSINI - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
NEUSA SETSUKO GOMI - 73 anos - CURITIBA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 31/08/2025 - 07:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 11:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
SUELY FAGUNDES LOPES - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório: 30/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2025 - 08:00
Local do Sepultamento: TAMARANA
Situação: SEPULTADO
VERGILIO REGINATO - 69 anos - GUAPIRAMA/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: GUAPIRAMA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: GUAPIRAMA-PR
Situação:
ZELIA CRISTINA GONÇALVES - 67 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 30/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: