Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h18.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





GONCALO RIBEIRO LIMA - 77 anos - CALIFÓRNIA

Falecimento em: 30/01/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

JOAO BATISTA DA SILVA - 65 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 30/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAÍ





ANTONIA BERNARDO RIBEIRO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/01/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





REGINA HELENA CARNEIRO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAP. PQ IGUAÇU - R. NICOLAU JOSÉ GRAVINA, 292 CURITIBA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU





Continua depois da publicidade

MARCO ANTONIO MARTINS FERREIRA JUNIOR - 50 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIRCEU GONÇALVES DA SILVA - 61 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





KAZUKO MATSUOKA - 81 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANALICE CERQUEIRA MARTINS - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ORLANDO DOS SANTOS MEDEIROS - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ROSALINA BATISTA DA SILVA - 83 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANGELINA SAGGIN FERREIRA - 75 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VANIA RIBEIRO DE CAMPOS SOUZA - 53 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



REGINALDO CORREA - 42 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FABIANO POLPETA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PRIMEIRO DE MAIO





CICERO JOSE DA SILVA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FIRMINO VIDAL DOS SANTOS - 89 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



GENY LAURA DOS SANTOS - 81 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





TEREZINHA DOS SANTOS LINO - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



NELSON RODRIGUES - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: RUA TIBAGI 413 (IGREJA BATISTA FILADÉLFIA)

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SOFIA VANEL TEIXEIRA - 68 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:



MURILO FERMINO DE AGUIAR TAVARES - 7 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS



MARIA JOSE ALMEIDA - 63 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 29/01/2022

Início do Velório: 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA