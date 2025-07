Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h07 desta quarta-feira (30).





LUIZ JOSE DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NATALIA MARTINS DE NOVAIS - 27 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/07/2025

Data e Horário do Velório: 30/07/2025 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO

VINICIUS PALMA BONFIM - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALANA GIOVANA BORGES - 15 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DAVID NOGUEIRA DA SILVA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório: 30/07/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: VELANDO





DONIZETE FERREIRA ISAIAS - 51 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

GERALDO ABILIO DA SILVA - 76 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE DIVINO GONZAGA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório: 30/07/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

LANDON KEEMBREW LEMES - 30 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório: 30/07/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAZARO DE MORAIS PINTO - 95 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCIO MISAEL DE CASTRO SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório: 29/07/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA ARLETE DE CAMPOS - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MIGUEL CALLERI DOS SANTOS - 0 anos - CIANORTE/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NADIR DE SOUZA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2025

Data e Horário do Velório: 30/07/2025 - 13:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO