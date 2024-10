Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de outubro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h17 desta quarta-feira (30).





IDACIR FELIPETO - 77 anos - RIO BOM/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 30/10/2024

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





LUCIANO DE SOUZA MORAIS - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2024

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Publicidade

Situação:





ODAIR BERNARDO - 59 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 30/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação:





ANGELA MARIA VIANNA DOS SANTOS - 60 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARLINDO COGO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CARLITO LOURENCO DA SILVA - 70 anos - ROSARIO DO IVAI/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEODETE DANIEL - 60 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DAVIANE CRISTINE MIRANDA ARAUJO - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EDMILSON CAETANO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EVA EUGENIA DE MORAES MIRANDA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: SEPULTADO





GENTIL TONIN - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:





JORGE KANECO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOSE SCANDIO NETO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CIDADE GAUCHA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSIR DE CAMARGO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA ANTONIA DOS SANTOS - 56 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA FAVA DE CASTRO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NT SELMA NUNES PEREIRA - 0 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE TAMARANA

Situação:





SAMUEL ROSA DA SILVA - 68 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SILVANEIA ANTONIO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





THIAGO CRUZ PREMOLI - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





WEIGLE LUIZ GONCALVES CORREA - 49 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 29/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AMANDA GIOVANNA COSTA - 27 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO JAIR FLORA - 73 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO Nª SRA APARECIDA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. DISTRITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Situação:





ARMINDA ALVES TOLEDO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





BENEDITO PEDROSO - 82 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAPIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CECILIA CAPELARI NICOLINO - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEUZA PEREIRA DE SOUZA - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JD ROBERTO CONCEIÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





DARCI MARIA DE OSTI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





DIRCELEIA LEONEL - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ELENICE LOURENÇO DA SILVA - 61 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 10:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 14:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





EPAMINONDAS FERNANDES DA SILVA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FRANCESCO MARESCA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ISIS HELENA GONCALVES DE LIMA HILMER - 2 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IZABEL CRISTIANE DE SOUZA - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO CIPRIANO ROCHA - 63 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO GONCALVES DOS SANTOS - 69 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE CACHEADO ALVES - 50 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARCIA FAGUNDES CARDOSO - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARGARIDA ALMEIDA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 09:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA RICARDO DA SILVA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MERCEDES DE OLIVEIRA MOREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MIKE DANIEL APARECIDO DOS SANTOS - 28 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NATALIA ALVES SENA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 29/10/2024 - 00:01

Local do Velório: RUA ISABEL GUILER GARCIA, 181 - JOÃO TURQUINO

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NEUSA MARIA GOMES SPOSITO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2024 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





WILSON BORTOLETTO - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 28/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANNA BEATRIZ MOEREIRA OLIVEIRA - 11 anos - JANDIRA/SP

Falecimento em: 27/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELSO SALVADOR - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2024

Data e Horário do Velório: 27/10/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CLEIDE MARIA QUADROS DE MELO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2024

Data e Horário do Velório: 28/10/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA PREVER - MARINGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNIC. DE MARINGA

Situação:





CLEUSA APARECIDA GONZAGA DE MELLO - 61 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 27/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLEUZA MOREIRA DE SOUZA - 60 anos - CAMBIRA/PR

Falecimento em: 27/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBIRA

Situação:





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.