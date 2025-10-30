Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20 desta quinta-feira (30).
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
CELSO SILVEIRA - 84 anos - TOMAZINA/PR
Falecimento em: 30/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LUZIA LUIZ AURORA - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/10/2025
Data e Horário do Velório: 30/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
NAIR RODRIGUES DE MENDONÇA HENRIQUE - 79 anos - PRADO FERREIRA/PR
Falecimento em: 30/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA CARDOSO GOBATO - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO
ANTONIO ALVES - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAMARANA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE TAMARANA
Situação: