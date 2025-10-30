Pesquisar

Obituário

Falecimentos dos dias 29 e 30 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
30 out 2025 às 08:32

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20 desta quinta-feira (30).


CELSO SILVEIRA - 84 anos - TOMAZINA/PR

Falecimento em: 30/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


LUZIA LUIZ AURORA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2025

Data e Horário do Velório: 30/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


NAIR RODRIGUES DE MENDONÇA HENRIQUE - 79 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 30/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ANA CARDOSO GOBATO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório: 29/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO


ANTONIO ALVES - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE TAMARANA

Situação:


obituário Obituário Londrina obituários Falecimentos Acesf Acesf de Londrina
