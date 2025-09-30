Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta terça-feira (30).
ADILSON HUMBERTO BORDIN - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/09/2025
Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ANTONIO LUIZ FERREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/09/2025
Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
LOANA FERNANDA ANTUNES RODRIGUES - 21 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 30/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Situação:
LUIZ AUGUSTO PIRES - 78 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 30/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
SILVANO OLIVEIRA RUIZ - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/09/2025
Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
APARECIDA LUCAS DE SOUZA - 77 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 29/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: GUARACI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: GUARACI-PR
Situação:
BERNABE LOURENCO DA SILVA - 79 anos - JABOTI/PR
Falecimento em: 29/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BRIGIDA SARTORI LONGO - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 29/09/2025
Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO