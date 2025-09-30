Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta terça-feira (30).





ADILSON HUMBERTO BORDIN - 83 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 30/09/2025

Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 13:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ANTONIO LUIZ FERREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Publicidade

Situação: PREPARANDO





LOANA FERNANDA ANTUNES RODRIGUES - 21 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 30/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

Situação:





LUIZ AUGUSTO PIRES - 78 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 30/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SILVANO OLIVEIRA RUIZ - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2025

Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA LUCAS DE SOUZA - 77 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 29/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUARACI-PR

Situação:





BERNABE LOURENCO DA SILVA - 79 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 29/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BRIGIDA SARTORI LONGO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2025

Data e Horário do Velório: 30/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO







