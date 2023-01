Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







EDVALDO PAULINO DA SILVA - 70 anos - ASSIS/SP

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE ANTONIO DONIZETE DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





KIMIKO MORIKAWA - 85 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

MARIA APARECIDA FURLANETO DOS SANTOS - 93 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE OLIVEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA TOZATTI FERRER - 87 anos - B V DO PARAISO/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ABIQUEILI LAGASSI FERREIRA - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2023

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 08:00

Local do Velório: RUA EMÍLIO MAHLER, 180 J NOVA ESPERANÇA

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

AMELIA SOUZA DA SILVA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IVAIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITA CANDIDA LIMA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PARANAVAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLARICE VALERIO GODOI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2023

Data e Horário do Velório: 03/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





EMIKO NAKAHODO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/01/2023

Data e Horário do Velório: 03/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO