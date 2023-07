Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ANTHONY HENRIQUE SULIAI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





FERNANDO BARRETO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2023

Data e Horário do Velório: 04/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





MAREA DE JESUS BRITO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2023

Data e Horário do Velório: 04/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA MARGARIDA FERNANDES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2023

Data e Horário do Velório: 04/07/2023 - 10:00

Local do Velório: IGREJA PENTECOSTAL VIDA NOVA-MONTE CRISTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





SEBASTIAO ROSA SANTANA - 76 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 04/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





AIRTON PIMENTA FREIRE - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 04/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALDOREMA SOUZA FICHT - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 03/07/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 11:40

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANGELA MASSONI DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 03/07/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CLAUDIO FERNANDES BERGAMIM - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 04/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO