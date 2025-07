Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de julho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h26 desta sexta-feira (04).





GILMAR PALMONARI - 66 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Situação:

JOSE FRANSICO MONTRESOL FAVERSANI - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 04/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

LAZARO DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORÃ

Situação:

LUZIA ALVES DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

NEIVA SILVA PRADO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 04/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

ROSE MARY DO ROCIO PAIVA ONUKI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

SILVANO MOREIRA DA SILVA - 89 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAGUAPITA-PR

Situação: