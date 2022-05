Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h15.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





NELSON FOSQUIAN - 63 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA AMÉLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA AMÉLIA





Continua depois da publicidade

ROSIMEIRI APARECIDA CIOLA CUNHA - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ALZIRA MARTINS DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





KOITI SHINOHARA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





Continua depois da publicidade

AVELINO DE JESUS NETO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DE FATIMA NOGUEIRA - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE BISPO DA SILVA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OLIVIA RIBEIRO DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CLEUSA SCABORA BARBOZA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





JOSE VICENTE DE OLIVEIRA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE TAMARANA





NEUZA LUCIANA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GILBERTO DOS SANTOS - 46 anos - PINHALÃO

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAOLA OLIVEIRA MORAIS - 0 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





LAURITA ANTONIA ALENCAR - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ARAUJO FELTRIN - 78 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FIDELINO LEITE AGUIAR - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





BENDITO LUIZ NAVES - 82 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNI. DE JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO





MARIA LUIZA SANFELICE NASCIMENTO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ZORAIDE RODRIGUES ABE - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS