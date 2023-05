Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h45 desta quinta-feira (4).







HELENA VITORIA REIS RIBEIRO - 0 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOAO MARIA SIEBRI - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório: 04/05/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LACERDA RAMOS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório: 04/05/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

PETRINA DE LACERDA ALVES - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório: 04/05/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANDRE LEMES DA SILVA - 41 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO NOHEMANN - 69 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BRASILIA GABRIEL SOARES DINIZ - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório: 03/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/05/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO