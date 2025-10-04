Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h01 deste sábado (4).
ALFEU FELIX DA SILVA - 85 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 04/10/2025
MIGUEL SILVERIO CAMARGO - 73 anos - TOMAZINA/PR
Falecimento em: 04/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: OUTROS
OTAVIO DELPHINO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/10/2025
Data e Horário do Velório: 04/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/10/2025
ALBERTO JACOB HEINEMANN - 84 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA
BRUNA APARECIDA GUIDE - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA - 55 anos - JABOTI/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ELIAS BERNARDO - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
FERNANDO ROBERTO ROSSE - 43 anos - ITAMBARACA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: OUTROS
ISMAEL CANDIDO MONTEIRO - 73 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 04/10/2025 - 14:00
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
JOAQUIM DE OLIVEIRA - 73 anos - SERTANEJA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SERTANEJA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SERTANEJA
MARIA APARECIDA LOPES - 92 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
MARIA CRISTINA ETORI JONAITIS - 79 anos - JOAQUIM TAVORA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
MARIA DO SOCORRO FERNANDES - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
MARIA NELCINA LUIZ - 63 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: CEMITERIO DA SAUDADE
PAULO JULIAO DIAS - 77 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
PERPETUA GOMES PEREIRA - 99 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ROSANGELA APARECIDA MOREIRA ALBERTO ALVES - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 18:00
Local do Velório: R: SERRA DA TABATINGA ,509 -JD.BANDEIRANTES - IG.PRESB.
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação: SEPULTADO
ROSINEI GOMES DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: SEPULTADO
SIDNEI APARECIDO MARCONDES - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Local do Velório: DISTRITO DE RIBEIRAO BONITO/GRANDES RIOS-PR
Local do Sepultamento: DISTRITO DE RIBEIRÃO BONITO