Falecimentos dos dias 3 e 4 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
04 out 2025 às 11:01

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h01 deste sábado (4).

ALFEU FELIX DA SILVA - 85 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 04/10/2025


MIGUEL SILVERIO CAMARGO - 73 anos - TOMAZINA/PR

Falecimento em: 04/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS


OTAVIO DELPHINO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/10/2025

Data e Horário do Velório: 04/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/10/2025


ALBERTO JACOB HEINEMANN - 84 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA


BRUNA APARECIDA GUIDE - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025


DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA - 55 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


ELIAS BERNARDO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


FERNANDO ROBERTO ROSSE - 43 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS


ISMAEL CANDIDO MONTEIRO - 73 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 04/10/2025 - 14:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO


JOAQUIM DE OLIVEIRA - 73 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANEJA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SERTANEJA


MARIA APARECIDA LOPES - 92 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/10/2025


MARIA CRISTINA ETORI JONAITIS - 79 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 03/10/2025


MARIA DO SOCORRO FERNANDES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


MARIA NELCINA LUIZ - 63 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: CEMITERIO DA SAUDADE


PAULO JULIAO DIAS - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE


PERPETUA GOMES PEREIRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


ROSANGELA APARECIDA MOREIRA ALBERTO ALVES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 18:00

Local do Velório: R: SERRA DA TABATINGA ,509 -JD.BANDEIRANTES - IG.PRESB.

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: SEPULTADO


ROSINEI GOMES DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO


SIDNEI APARECIDO MARCONDES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Local do Velório: DISTRITO DE RIBEIRAO BONITO/GRANDES RIOS-PR

Local do Sepultamento: DISTRITO DE RIBEIRÃO BONITO

