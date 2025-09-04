Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h35 desta quinta-feira (04).
ALOISIO GOMES FERREIRA - 77 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 04/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE MELCHIADES DE OLIVEIRA - 73 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 04/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LUIZ BORIN - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/09/2025
Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 09:00
Local do Velório: RUA NETUNO, 310-CAP. PAROQUIA N. SRª DA LUZ
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ORESTES NOCENCIO - 80 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 04/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADEMAR GABRIOTTI - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
AKIMI SUMIDA SANTOS ABRAHAO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANALDA DA SILVA DOS SANTOS - 75 anos - URAI/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANERZA MARIA FERREIRA DE LIMA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
CELINA BISPO DOS SANTOS SOUZA - 77 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CESAR HENRIQUE CHUEIRI NUNES - 27 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ELISABETH ALVES CAPUCHO - 48 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ERICK KAZUO KANABATA - 34 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ERONDINA MORAES DA SILVA - 73 anos - JANDIAI DO SUL/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FLAVIO DE ALMEIDA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
GABRIEL DA SILVA COSTA - 28 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
GUSTAVO LIMA - 38 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 02:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO