Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h35 desta quinta-feira (04).





ALOISIO GOMES FERREIRA - 77 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 04/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE MELCHIADES DE OLIVEIRA - 73 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 04/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LUIZ BORIN - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/09/2025

Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 09:00

Local do Velório: RUA NETUNO, 310-CAP. PAROQUIA N. SRª DA LUZ

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

ORESTES NOCENCIO - 80 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 04/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMAR GABRIOTTI - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





AKIMI SUMIDA SANTOS ABRAHAO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANALDA DA SILVA DOS SANTOS - 75 anos - URAI/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANERZA MARIA FERREIRA DE LIMA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CELINA BISPO DOS SANTOS SOUZA - 77 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CESAR HENRIQUE CHUEIRI NUNES - 27 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELISABETH ALVES CAPUCHO - 48 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ERICK KAZUO KANABATA - 34 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ERONDINA MORAES DA SILVA - 73 anos - JANDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FLAVIO DE ALMEIDA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





GABRIEL DA SILVA COSTA - 28 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GUSTAVO LIMA - 38 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 04/09/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



