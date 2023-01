Lista de falecimentos dos dias 30 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANA DIAS VASCONCELOS - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/01/2023

Data e Horário do Velório: 02/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

JOSÉ ALVES DOS SANTOS - 67 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 02/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA INEZ MASSARO ORTEGA - 84 anos - MATINHOS/PR

Falecimento em: 02/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA TARCILIA FROSSARD - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/01/2023

Data e Horário do Velório: 02/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ADELIA KIMIYO ASARI MATSUI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

ANA HABOVSKI ROBERTO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2022 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 07:45

Local do Sepultamento: ARAPONGAS

Situação: SEPULTADO





ANACLETO HIPOLITO RIBEIRO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CACILDA GARDIOLI COLOMBARI - 70 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FLORENTINA DOS SANTOS - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

HELIA CAVALHERI LUCARI - 84 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRIA DE OLIVEIRA ARAMAN - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:

JOSE VICENTE CUSTODIO - 82 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZA IAMANANAKA ITO - 72 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MOACIR BASTO DOS SANTOS - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 02/01/2023 - 01:00

Local do Velório: RUA SEVERINO PEBA ROLIN 162 - JD MARACANA

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NEUSA EVANGELISTA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 02/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





NEWTON CAMPANHA PIETRAROIA JUNIOR - 65 anos - PARANAVAI/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 22:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 05:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





PEDRO MANIUC FILHO - 67 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSINEIDE MARIA SCARPARO DE LIMA - 58 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SALVADOR MEDEIROS - 87 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TEREZA DUARTE DA SILVA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 02/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





VALTER JAQUES - 74 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VITOR AUGUSTO FAGUNDES - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/01/2023

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 01:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ANTONIO GODINHO COELHO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





APARECIDO DONIZETTI DOS SANTOS - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNA APARECIDA DE ALMEIDA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ERICA FLAVIA DA SILVA - 35 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA /PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GREGORIO BERNARDES TEIXEIRA - 103 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IRACEMA DA LUZ DOS REIS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JESUINO VIEIRA DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: SEPULTADO





JOAO MARIA DA SILVA - 80 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





LAURA GONCALVES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LINCOLN TETSUO MIYAZAKI - 51 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MANOEL DE PAULA DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MANOEL JOSE DA SILVA - 78 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCOS GIUSTI DE ARAUJO - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO

Situação:





MARGARIDA MARIA LUIZ DOS SANTOS - 70 anos - SANTANA DO ITARARE/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTANA DO ITARARE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA KOSAN - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:





MERCEDES SECCO SEMENSATO - 94 anos - JANDAIA DO SUL/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MILTON DE OLIVEIRA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: SEPULTADO





NILZENEIA COELHO DA SILVA - 47 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ONELIO BALLAROTTI - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/01/2023 - 17:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 01/01/2023 - 18:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ROSELI BARROCO BRANDAO - 57 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VALENTINA DE ANDRADE - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 08:00

Local do Velório: DIRETO P/ CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ZILDA APARECIDA MAIA - 46 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 31/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDERSON LUCAS QUEIROZ - 44 anos - TERRA RICA /PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TERRA RICA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO PIMENTA NEVES - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA DUTRA TAVARES - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório: 30/12/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





BENEDITO MARIANO DA SILVA - 76 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório: 31/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 55 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GUSTAVO RAGAGNON DA SILVA - 23 anos - LONDIRNA/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 31/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GUSTAVO SOARES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório: 30/12/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JONAS LOPES DA SILVA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GRANDES RIOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: