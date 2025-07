Lista de falecimentos dos dias 30 de junho a 1° de julho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 horas desta terça-feira (01).





ADAO XAVIER DE FARIA - 68 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 01/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE PORECATU

Situação:

LAURINDO RODRIGUES NETO - 70 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 01/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO DE QUINZOPOLIS/SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/07/2025

Data e Horário do Velório: 01/07/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

SUMITAKA TAMURA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ASSAI

Situação:

ANTONIO CEZAR DA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/06/2025

Data e Horário do Velório: 30/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ANTONIO MARTINEZ - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/06/2025

Data e Horário do Velório: 30/06/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/07/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO

AURORA NAKAYAMA SAITA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/06/2025

Data e Horário do Velório: 30/06/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 30/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO