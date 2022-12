Lista de falecimentos dos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







APARECIDO DE JESUS MENDES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/11/2022

Data e Horário do Velório: 30/11/2022 - 16:00

Local do Velório: CAPELA SAO CRISTOVAO- R:JOSE TETUO SAITO S/N

Data e Horário do Sepultamento: 01/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DJANIR DE CARVALHO BENEDITO - 64 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 30/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: