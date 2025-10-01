Lista de falecimentos dos dias 30 de setembro e 1° de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (1°).





ELUZINA ALMEIDA DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/10/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO



