Lista de falecimentos dos dias 30 de setembro e 1° de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (1°).
ELUZINA ALMEIDA DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 01/10/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO