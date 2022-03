Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20.



JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 17H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA APARECIDA DIOGO - 88 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IRACY MARIA BARBARA - 81 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NELSON DA SILVA LEITE - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





NEIDE LAURO - 51 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIOMAR ANTONIO CORREIA - 83 anos - LEÓPOLIS

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ABILIO REGINALDO FERREIRA NEVES - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: RUA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA- 1064

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE CARLOS GARCIA TAVARES - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IVONE LINDUINA BATISTA ARDAYA - 70 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO CARLOS MARIANO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





WELINGTON DA SILVA CESAR - 25 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: RUA RENE DESCARTES, 381 - ASSOMAR

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SAULO SARTOR - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: IGREJA - RUA GUAIRA, 31 - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANTONIO FARIAS CAMARGO - 4 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2022 - 13H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LAURITA PEREIRA GOULART LOPES - 72 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS