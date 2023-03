Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de março de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h45 desta sexta-feira (31).







RUBENS BOCHI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/03/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: