Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de outubro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







FRANCISCO PROFESSOR DA SILVA - 66 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





MARCO ANTONIO GRABOSKY - 64 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 31/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLAUDINEI GOUVEIA DA FONSECA - 41 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





DONIZETTI SILVA DOS SANTOS - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório: 31/10/2022 - 08:00

Local do Velório: RUA ARACAUBA, 395 JD. SANTA RITA - IG. ASSEMB. DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EDSON RE MATURANO - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





GILBERTO APARECIDO ALMEIDA DE SOUZA - 24 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELENA CASTRO MARIANO - 0 anos - MARINGA/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO PEDRO SOTTOMAIOR COELHO - 12 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 30/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: