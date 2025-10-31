Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 desta sexta-feira (31).





ADEMILSON DIAS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

ALVINO APARECIDO FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TEMPLO MAÇONICO, 760. BAIRRO:CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





AUREA DE ARAUJO RUA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

LIBERTINA FABRIN RABELLO - 84 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NOEDY BENEDICTO CASTRO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IVAIPORÃ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IVAIPORÃ

Situação:

SERGIO LARA - 85 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VALDECIR SILVA FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

APARECIDO DA CUNHA RIBEIRO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: VELANDO