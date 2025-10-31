Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 desta sexta-feira (31).
ADEMILSON DIAS - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
ALVINO APARECIDO FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TEMPLO MAÇONICO, 760. BAIRRO:CENTRO
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação:
AUREA DE ARAUJO RUA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
LIBERTINA FABRIN RABELLO - 84 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NOEDY BENEDICTO CASTRO - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IVAIPORÃ-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IVAIPORÃ
Situação:
SERGIO LARA - 85 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA MARIANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
VALDECIR SILVA FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
APARECIDO DA CUNHA RIBEIRO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 30/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação: VELANDO