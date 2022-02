Falecimentos dos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 31 de janeiro de 2022 e 1º de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h23.

JOAO AFONSO - 90 anos - FOZ DO IGUAÇU

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO RAIMUNDO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALCIDES GIBELLATO - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE MARIA VAZZI - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





VALDELEI DARAGO - 77 anos - SÃO PEDRO DO IVAÍ

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: SÃO PEDRO DO IVAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SÃO PEDRO DO IVAÍ





MARILDA GARCIA - 70 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ANDIRÁ





WANDERLEY PINAR MOLINA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





KIMIE YASSOYAMA NEZEN - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





MARIA ANTONIETTA DIAS DE CAMPOS - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





SALVELINDA PEREIRA DOS SANTOS - 85 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





LAURINDA MARIA DA SILVA MORAES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ANITA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





VALDIR RODRIGUES DE ALMEIDA - 67 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SANTINHA GOLONO VIGGIANI - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CELSO SEIKITI SAITO - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





EDUARDO PAULINO MIGUEL - 43 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZA BORATIN CUMPIAN - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ANA CRISTINA PERUSSO - 42 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALBERTINA SEMPREBOM ESPINDOLA - 98 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARCIO ANTONIO TEODORO DE ARAUJO - 45 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 16:00

Local do Velório: CAPELA DE IVAIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 08H00

Local do Sepultamento: CEMIT. IVAIPORÃ





DULSINEIA MESSIAS DA SILVA MILITAO - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 20:00

Local do Velório: RUA PERIQUITOS, 26

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARIA MADALENA PAES CATHARINO - 89 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JULIA APARECIDA DOS SANTOS - 14 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ORLANDO SBORCHIA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JAIR BRANDAO SILVA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ERCI GOMES - 64 anos - MARINGÁ

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CECILIA DE SOUZA DE ANDRADE - 63 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DEJANIRA LOPES SANTINI - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/01/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/02/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS