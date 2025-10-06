Lista de falecimentos dos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (06).
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 09:30
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
FRANCISCO MENDES DE ALMEIDA - 76 anos - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR
Falecimento em: 06/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA ELENA DA COSTA - 65 anos - RIBEIRÃO CLARO/PR
Falecimento em: 06/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADJALDO ELVIRO DE RESENDE - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
CLAUDIA GAMBA DO NASCIMENTO - 52 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DAVI PALADINO - 49 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ITAQUERA-SP
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DO CARMO
Situação:
DINAH MAXWELL BASSO - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
DIOMAR ROSA DE OLIVEIRA - 69 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DISTRITO DE PANEMA/SANTA MARIANA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: DISTRITO DE PANEMA
Situação:
HELENA FRANCO DAMASCENO - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CENTENARIO DO SUL
Situação: SEPULTADO
IRENE DE OLIVEIRA CHARIF - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
JOSE BENJAMIN TANAKA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LOURDES VINHA VIEIRA - 86 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação:
MARIA ANTONIA APPARECIDA ROCHA - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO
MARIA APARECIDA BACARO - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO
MARIA PARREIRA PAGLIA - 93 anos - SERTANOPÓLIS/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MOACIR BATISTA DE ARAUJO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:30
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
PAULA CIRENEIDA GRANEMANN - 74 anos - FIGUEIRA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FIGUEIRA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC DE FIGUEIRA
Situação:
RUAN DOURADO EBSEN - 0 anos - SARANDI/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 20:00
Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - R. PRINCIPAL, DISTRITO GUAIRACA
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: VELANDO
TEREZINHA BROTO BATINI - 85 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: IBIPORÃ
Situação:
VALDENIR FERREIRA DE MELO - 48 anos - CAFEARA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAFEARA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAFEARA
Situação:
YOLANDA PINTO DA ANUNCIAÇÃO - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/10/2025
Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO