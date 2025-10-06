Lista de falecimentos dos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (06).





ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 06/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 09:30

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





FRANCISCO MENDES DE ALMEIDA - 76 anos - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR

Falecimento em: 06/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Publicidade

Situação:





MARIA ELENA DA COSTA - 65 anos - RIBEIRÃO CLARO/PR

Falecimento em: 06/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADJALDO ELVIRO DE RESENDE - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CLAUDIA GAMBA DO NASCIMENTO - 52 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DAVI PALADINO - 49 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ITAQUERA-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DO CARMO

Situação:





DINAH MAXWELL BASSO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





DIOMAR ROSA DE OLIVEIRA - 69 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO DE PANEMA/SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITO DE PANEMA

Situação:





HELENA FRANCO DAMASCENO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CENTENARIO DO SUL

Situação: SEPULTADO





IRENE DE OLIVEIRA CHARIF - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JOSE BENJAMIN TANAKA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LOURDES VINHA VIEIRA - 86 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





MARIA ANTONIA APPARECIDA ROCHA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA BACARO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





MARIA PARREIRA PAGLIA - 93 anos - SERTANOPÓLIS/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MOACIR BATISTA DE ARAUJO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





PAULA CIRENEIDA GRANEMANN - 74 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FIGUEIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC DE FIGUEIRA

Situação:





RUAN DOURADO EBSEN - 0 anos - SARANDI/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 05/10/2025 - 20:00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - R. PRINCIPAL, DISTRITO GUAIRACA

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





TEREZINHA BROTO BATINI - 85 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ

Situação:





VALDENIR FERREIRA DE MELO - 48 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAFEARA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAFEARA

Situação:





YOLANDA PINTO DA ANUNCIAÇÃO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/10/2025

Data e Horário do Velório: 06/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Situação: PREPARANDO



