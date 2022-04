Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h13.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MARIA LOURENÇO MORESCHI - 71 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

VALDEVINO ANTONIO MONTEIRO - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JULIANA ALVES CHAPIESK - 27 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MONICA ARAUJO SOUZA DA SILVA - 47 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLÂNDIA





Continua depois da publicidade

MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ORLANDO JOSE DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ORLANDO JOSE DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REGINALDO GAMEIRO ESTEVES - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





DERLES BRUNO PINTO FRANCO - 47 anos - PARAGUAI

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RAVY SAMUEL DE ARAUJO IZABEL - 0 anos - SARANDI

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ILDA DIAS DE AGUIAR BATISTA - 83 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LUIZA MARIA ANUNCIADA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





TEIKO ICHIKAWA KAWATA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





GESSI BORGES DE SOUZA - 65 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OSWALDO DE MEDEIROS PEREIRA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO DE CAMARGO - 78 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NEUZA ALVES DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA