Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h22 desta quarta-feira (5).
ESTELLA MIRIAN BAGGIO GIACOIA - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação:
FRANCISCA RODRIGUES PEIXOTO - 75 anos - URAI/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
GENOVEVA FATIMA RODRIGUES DE LIMA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação:
NELSON PEREIRA DA SILVA - 49 anos - LERROVILLE/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ORLANDO DE ALMEIDA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
SEBASTIANA GONÇALVES PAIXÃO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
CARLOS FERNANDES - 70 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 04/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CLAUDEMIRA MARIA ROCHO - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO