Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h22 desta quarta-feira (5).





ESTELLA MIRIAN BAGGIO GIACOIA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:

FRANCISCA RODRIGUES PEIXOTO - 75 anos - URAI/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





GENOVEVA FATIMA RODRIGUES DE LIMA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





NELSON PEREIRA DA SILVA - 49 anos - LERROVILLE/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ORLANDO DE ALMEIDA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SEBASTIANA GONÇALVES PAIXÃO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CARLOS FERNANDES - 70 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLAUDEMIRA MARIA ROCHO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO