Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO PASSARIN FILHO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

AGNALDO FERREIRA MACHADO - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALBERTO BORGES DA SILVA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 05/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

ANA FLÁVIA DE ASSUMPÇAO JULIANI - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 05/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SAO JOSE DO RIO PRETO

Situação: VELANDO





CARLOS GOMES PEREIRA - 64 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DOLORES PENHA MARTINS GUERREIRO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/01/2023

Data e Horário do Velório: 04/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO