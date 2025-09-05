Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h57 desta sexta-feira (5).





JOAO SIMPLICIO DUARTE - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





MARCOS ALVES DE PAULO - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NIVALDO BORATO DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROSECLER FERREIRA DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRADO FERREIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA-PR

Situação:

VALDINEA APARECIDA DA SILVA - 43 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:







