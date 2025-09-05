Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h57 desta sexta-feira (5).
JOAO SIMPLICIO DUARTE - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO
MARCOS ALVES DE PAULO - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NIVALDO BORATO DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ROSECLER FERREIRA DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PRADO FERREIRA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA-PR
Situação:
VALDINEA APARECIDA DA SILVA - 43 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE-PR
Situação: