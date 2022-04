Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h22.



GERALDO BENINI - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CIDALIA RODRIGUES DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SUELI DE LOURDES VIEIRA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IRETAMA





NM - MARTA REEGO ALMEIDA - 0 anos - TAMARANA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: RESERVA APUCARANINHA





FLAVIO DOS PASSOS FURQUIM - 52 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





AIRTON DE OLIVEIRA - 57 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BELA VISTA DO PARAÍSO





HUGO STREPPEL SILVA - 20 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 09H30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





MELQUIADES MOREIRA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NIVALDO DE SOUZA LEITE - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELINA GONCALVES CANTUARIA - 60 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





NATIMORTO DE MARA RUBIA CICONATO - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE





MARIA SIMSIC CARLOS - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 08H30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMBÉ





ANTONIO MARCOS BERTONCINI - 81 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





GENECI JULIAO DE LIVEIRA - 77 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: RUA RIO TIETÊ , 830 CAPELA SANTO ANDRÉ

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RAMALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: RESIDÊNCIA - AVENIDA PARIS, 252

Data e Horário do Sepultamento: 06/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ARMELINDO FRANCISCO - 72 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ISAURA ROLIN ATALIBA - 71 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: AVENIDA ANTONIO BRANDÃO OLIVEIRA , 1237

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO





MARIA MARTA DOS SANTOS - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA