Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO BENTO FIGUEIREDO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ELSA REBOLLO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: COLORADO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SILVANA MOREIRA ALCARDE - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIA GARCIA DE JESUS - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: