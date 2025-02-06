Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h59 desta quarta-feira (5).
APARECIDA CANDIDO MORAES - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
ERIK DA ROCHA GOMES - 14 anos - SALTO DO ITARARE/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE DE LIMA E SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DESPEDIDA NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação:
SIDNEY DOMINGOS DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANTONIO RAPHAEL RUBIO - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MUNIC. DE SERTANEJA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SERTANEJA
Situação:
ARMINDA FELIX - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
CARLOS ALESSANDRO SARTORI - 41 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: SEPULTADO
ELENICE ALONSO LUNARDELLI - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: