Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h59 desta quarta-feira (5).





APARECIDA CANDIDO MORAES - 78 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ERIK DA ROCHA GOMES - 14 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Publicidade

Situação:





JOSE DE LIMA E SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





SIDNEY DOMINGOS DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO RAPHAEL RUBIO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SERTANEJA

Situação:





ARMINDA FELIX - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARLOS ALESSANDRO SARTORI - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório: 05/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





ELENICE ALONSO LUNARDELLI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: