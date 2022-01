Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h03.

ANGELO MATHEUS DALMAS - 86 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 05/01/2022 - 23H01

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TOSHIJI FUGO - 72 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 22H19

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO



ANTONIO DE OLIVEIRA GARCIA - 82 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 21H17

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



EMÉDIA LIMA SIQUEIRA - 71 anos - TAMARANA

Comunicação em: 05/01/2022 - 21H14

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAPELA DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUIZ CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA - 44 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 19H34

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



CLAUDETE DO ROCIO BEHRENDT SCATOLIN - 72 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 19H30

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII



BENEDICTO LEITE - 97 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 18H21

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA



MARIA CECILIA DOS SANTOS LEAO DE FREITAS - 0 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 05/01/2022 - 18H15

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



ELIZABETE CAMILLO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA

Comunicação em: 05/01/2022 - 17H24

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:



TEREZINHA VIEIRA DA SILVA - 86 anos - PORECATU

Comunicação em: 05/01/2022 - 16H03

Falecimento em: 05/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS