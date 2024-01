Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 11h30 deste sábdo (6).





JOSE ANDRADE - 69 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 06/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JOSE APARECIDO MACHADO - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JUVENAL DOMINGOS DA SILVA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2024

Data e Horário do Velório: 06/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



ANA FRANCISCO DOS SANTOS - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório: 06/01/2024 - 20:30

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: PREPARANDO



BENEDITO TOMAZ - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório: 06/01/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação: VELANDO



EDUARDO RODRIGO SOARES - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: