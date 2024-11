Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h19 desta quarta-feira (6).





MARIA MOREIRA DE SOUZA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NAIR MASSOTTTI GUEDES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RN - SIMONE APARECIDA DA SILVA - 0 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADELAIDE NEGRINI DEMEU - 88 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA MARIA DA SILVA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





AROLDO FERNANDES PESSOA - 49 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: VELORIO EM CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





DORALINA PEDROSO DOS SANTOS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DORIEDSON INOCENCIO DA SILVA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GABRIEL VINICIUS DA SILVA - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 21:00

Local do Velório: RUA MITSUKO KIKUTA, 320 / COLINAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: VELANDO





GUILHERME HENRIQUE DE LIMA - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





IRACEMA MENDES BUENO DE CAMARGO - 83 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JAIME TRINDADE LEITE - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE MARIA BALTIERI - 77 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE PEDRO BARBEIRO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 06:00

Local do Velório: RUA:TIETE, 1680 - IGREJA BATISTA

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LEONICE ALVES CORREIA - 50 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONOR PIZANI DA SILVA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





MARIA JOZINA DE LIMA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 22:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





SALVADOR PALMA - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório: 06/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SEBASTIAO MIQUELINO DE BRITO - 97 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SUZETE CRISTINA SIQUEIRA - 49 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 05/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALMERINDA MARIA DA SILVA ROSA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





CARLOS ALBERTO DE BARROS - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARMELA MARCIDELI MANHANI - 89 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CERES BUENO DA COSTA FUNFAS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





CLEUSA ZABINI - 66 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DULCINETE VELOSO LEAL - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





EDIMAR DA SILVA - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAP.02 MORTUARIA DE CAMBE-R:FRANCISCO XAVIER DA SILVA ,525

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





ELISABETE APARECIDA FREITAS - 75 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS

Situação:





HUGIE KOROJI - 81 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA UNIPAX - ASSAI

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ISAQUE FERREIRA MARQUES - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





ISIS DE JESUS MARTINS FREITAS - 0 anos - PONTA GROSSA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

Situação:





JOAO EMANUEL PEREIRA SILVA - 10 anos - CIANORTE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUCIA LIUTI MATA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUCIANO JOSE DE SOUZA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MERCILIA JOSE DOS SANTOS - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





NM - DANIELA NUG FEJ FELISBINO - 0 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RAFAEL DE PAULA FONSECA - 40 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RN - ISABELA PADILHA DE LIMA - 0 anos - SANTA MARIA DO OESTE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADELINA CHIBA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ADELINO MORARA - 83 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AGATHA VITORIA SANTOS JESUS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 05/11/2024 - 16:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ALVARINDA VITORINO CERQUEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ANTONIA PEREIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 08:00

Local do Velório: SALÃO PAROQUIAL PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO





APARECIDA BALTAZAR ESQUARCINI - 66 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





APARECIDO NALIN - 69 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





BENEDITO INACIO BATISTA - 86 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEIDE APARECIDA RODRIGUES - 56 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL

Situação:





ERMEZINA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FAXINAL/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FAXINAL

Situação:





