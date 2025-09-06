Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h23 deste sábado (6).
ANTONIO MEDA NETO - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
LAURECI DE JESUS HENRIQUE - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
OLGA FERMINO ALVES - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
SEBASTIAO HENRIQUE DE MORAES - 94 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 06/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAGUAPITA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JAGUAPITA-PR
Situação:
CLEUSA JUSTINIANO DA SILVA - 47 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DELMIRO DA SILVA - 54 anos - CAFEARA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DOMICIO CASTRO - 65 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: GUARACI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: GUARACI-PR
Situação:
ELPIDIO LUIZ ALVES - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
EMANUELY DE ANDRADE BONFA - 18 anos - APUCARANA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCISCO CARLOS NUNES - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 14:00
Local do Velório: DIRETO PARA SELPULTAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
IRENE APARECIDA GALETTI - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
JOAO SIMPLICIO DUARTE - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO
JORGE DIAS JUNIOR - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
JOSE ARISTIDES PAIVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
LAURA DS SANTOS TORNERO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE
Situação: VELANDO
LILIA EUGENIA DA SILVA TITIRI - 86 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 03:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LOURDES SILVA SANTOS - 47 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
LUZIA ROSA DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARCIA APARECIDA FERNANDES - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARCOS ALVES DE PAULO - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação:
MARIA DUTRA DIAS - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: VELANDO
MAURICIO OLIVEIRA CANDIDO - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO
NATALINO BARBOSA DOS SANTOS - 73 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
NIVALDO BORATO DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
REGINALDO JOSE DOMINGUES - 41 anos - SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO
Situação:
ROSANA DE FATIMA PASCOALINOTTO GONGORA - 50 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 10:30
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 13:30
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
ROSECLER FERREIRA DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PRADO FERREIRA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA-PR
Situação:
VALDINEA APARECIDA DA SILVA - 43 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE-PR
Situação:
VERONICI DOS SANTOS DA SILVA - 72 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 05/09/2025
Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO