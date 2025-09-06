Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h23 deste sábado (6).



ANTONIO MEDA NETO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LAURECI DE JESUS HENRIQUE - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

OLGA FERMINO ALVES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





SEBASTIAO HENRIQUE DE MORAES - 94 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 06/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAGUAPITA-PR

Situação:





CLEUSA JUSTINIANO DA SILVA - 47 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DELMIRO DA SILVA - 54 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DOMICIO CASTRO - 65 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUARACI-PR

Situação:





ELPIDIO LUIZ ALVES - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EMANUELY DE ANDRADE BONFA - 18 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO CARLOS NUNES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 14:00

Local do Velório: DIRETO PARA SELPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





IRENE APARECIDA GALETTI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOAO SIMPLICIO DUARTE - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





JORGE DIAS JUNIOR - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





JOSE ARISTIDES PAIVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LAURA DS SANTOS TORNERO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: VELANDO





LILIA EUGENIA DA SILVA TITIRI - 86 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LOURDES SILVA SANTOS - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LUZIA ROSA DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARCIA APARECIDA FERNANDES - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARCOS ALVES DE PAULO - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





MARIA DUTRA DIAS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





MAURICIO OLIVEIRA CANDIDO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





NATALINO BARBOSA DOS SANTOS - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





NIVALDO BORATO DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 05/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 05/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





REGINALDO JOSE DOMINGUES - 41 anos - SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO

Situação:





ROSANA DE FATIMA PASCOALINOTTO GONGORA - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/09/2025 - 10:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 13:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





ROSECLER FERREIRA DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRADO FERREIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA-PR

Situação:





VALDINEA APARECIDA DA SILVA - 43 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:





VERONICI DOS SANTOS DA SILVA - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/09/2025

Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO