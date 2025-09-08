Lista de falecimentos dos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h23 desta segunda-feira (8).
ALMIRO MARTINS DOS ANJOS - 88 anos - URAI/PR
Falecimento em: 08/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELZA MARIA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/09/2025
Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
MARIA JOSE OLIVEIRA CASSETARI - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/09/2025
Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
ADVANILZA MARIA DA SILVA VIEIRA - 56 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CLAUDINEI CHRISTIAN RAMOS - 48 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: LUPIONOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: LUPIONOPOLIS
Situação:
EDEM RICARDO DA SILVA - 44 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FLORISBELA LUIZA DE PALMA SOUZA - 85 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JACAREZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JACAREZINH
Situação:
HILARIO RAMOS DE OLIVEIRA - 42 anos - IVAIPORA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOAO RIBEIRO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JOEL DE OLIVEIRA - 74 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE SCATAMBURGO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
LUIZA PETRI DE PAULI - 97 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
MARIA ALVES DE SOUZA COSTA - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
MICAELLY VITORIA FERNANDES DA SILVA - 0 anos - CASCAVEL/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CASCAVEL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ODAIR ARANHA - 75 anos - FAXINAL/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
RITA PEREIRA FRANCISCONI - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ROQUE PANUCCI - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ROSALINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
VERA REGINA DA SILVA SOUZA - 71 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 07/09/2025
Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANDREA SILVA DE LIMA DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/09/2025
Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO