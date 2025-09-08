Lista de falecimentos dos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h23 desta segunda-feira (8).









ALMIRO MARTINS DOS ANJOS - 88 anos - URAI/PR

Falecimento em: 08/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ELZA MARIA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2025

Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARIA JOSE OLIVEIRA CASSETARI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2025

Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





ADVANILZA MARIA DA SILVA VIEIRA - 56 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLAUDINEI CHRISTIAN RAMOS - 48 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUPIONOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LUPIONOPOLIS

Situação:





EDEM RICARDO DA SILVA - 44 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FLORISBELA LUIZA DE PALMA SOUZA - 85 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINH

Situação:





HILARIO RAMOS DE OLIVEIRA - 42 anos - IVAIPORA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO RIBEIRO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOEL DE OLIVEIRA - 74 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE SCATAMBURGO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





LUIZA PETRI DE PAULI - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA ALVES DE SOUZA COSTA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MICAELLY VITORIA FERNANDES DA SILVA - 0 anos - CASCAVEL/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CASCAVEL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ODAIR ARANHA - 75 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RITA PEREIRA FRANCISCONI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROQUE PANUCCI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ROSALINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





VALDETE PEREIRA DOS SANTOS SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VERA REGINA DA SILVA SOUZA - 71 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 07/09/2025

Data e Horário do Velório: 08/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANDREA SILVA DE LIMA DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/09/2025

Data e Horário do Velório: 07/09/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO







