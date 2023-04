Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h15 desta sexta-feira (7).







MARIO SEIJI OGUIDO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

MARLETE BECK MALAQUIAS - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





REGINA APARECIDA PAULO - 45 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 07/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: