Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (07).









ROSA GUIDUGLI CONTINI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

DIEGO ALVES BARBOZA - 39 anos - LONDRINA-PR/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DIONISIO GOMES DA SILVA - 84 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:





DIRCEU DOS SANTOS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EDILSON RAMOS DE ALMEIDA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EDIVALDO CAETANO DA COSTA - 66 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FABIANA RESS MAROSTICA - 51 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





GENTIL DA SILVA PEREIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





HELIO PINHEIRO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2025

Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: ASSAÍ

Situação: VELANDO







