Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (07).
ROSA GUIDUGLI CONTINI - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
DIEGO ALVES BARBOZA - 39 anos - LONDRINA-PR/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DIONISIO GOMES DA SILVA - 84 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ROLANDIA
Situação:
DIRCEU DOS SANTOS - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
EDILSON RAMOS DE ALMEIDA - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
EDIVALDO CAETANO DA COSTA - 66 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JATAIZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
FABIANA RESS MAROSTICA - 51 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JACAREZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
GENTIL DA SILVA PEREIRA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório: 06/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE
Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: VELANDO
HELIO PINHEIRO - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/08/2025
Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: ASSAÍ
Situação: VELANDO