Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANGELA APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/12/2022

Data e Horário do Velório: 07/12/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





ARISTEU DE SOUZA - 82 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 07/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





AGUIMARIO PEREIRA LAFAIETE - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





ANIBAL DE SOUZA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ANTONIO CESAR JAFFET - 53 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





APARECIDA DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





AÇAKO SUZUKI - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DAVI LUIZ PEREIRA DA SILVA - 0 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: