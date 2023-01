Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADILSON ROBERTO RODRIGUES BLASQUES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

DIVA COSTA DE MELLO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JAIRO CORREA DE MELLO - 93 anos - SÃO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 07/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA ALICE JULIANI - 84 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 07/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DORA MYSZKOWSKI ARRUDA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

ANTONIA NUNES DO VALE - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

ANTONIO JOSE ZUNTA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





APARECIDO IZABEL TEDESKI CRESPILHO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

APPARECIDA SINOPOLI CALSAVARA - 86 anos - IPIPORA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARI DOS SANTOS SILVA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





GERNETE FERNANDES PARDAL - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

LOURDES APARECIDA DA SILVA MARTINS - 66 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DOMINICIA DA SILVA - 87 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA TERESA PEREGRINELI FUNGARO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MIGUEL ANTONIO CELESTINO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 07/01/2023 - 03:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NELSON FERREIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório: 06/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ROSA DE PAULA LEITE PAIVA - 55 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIDINEI BERNARDES DA SILVA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SILVANO GONÇALVES CAPEL - 57 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 06/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: